الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه وقيامه بإشارات خادشة للحياء بالشروق

ضبط قائد سيارة تسير
ضبط قائد سيارة تسير عكس الاتجاه بالشروق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو وهو يسير عكس الاتجاه بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن قيامه بإشارات خادشة للحياء بيده اعتراضًا على قيام أحد المواطنين بتوثيق المخالفة عبر الهاتف المحمول.

<strong>ضبط قائد سيارة تسير عكس الاتجاه بالشروق وأداء أفعال خادشة اعتراضًا على التصوير</strong>
ضبط قائد سيارة تسير عكس الاتجاه بالشروق وأداء أفعال خادشة اعتراضًا على التصوير

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، حيث تبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر.

السير عكس الاتجاه بالشروق 

 وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو المتداول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والمركبة المستخدمة.

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