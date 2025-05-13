هندسة جنوب الوادي الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الفيزياء على مستوى الجمهورية

شارك الطالب كيرلس فايز ببرنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمسابقة الفيزياء ( الحوسبة الكمية) التى تنظمها أكاديمية البحث العلمي وحصل على المركز الثالث ضمن منافسات المرحلة الجامعية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية،و إشراف الدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة.

تطوير المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية للطلاب بقنا

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب الفائز مشيدا بالمشاركة الفعالة لطلاب الجامعة الاهلية من مختلف البرامج في العديد من المحافل العلمية بما يساهم في تطوير المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على توفير مختلف مصادر التعلم وفقا لأحدث الممارسات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع البحث العلمي والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.