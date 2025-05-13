الأربعاء 14 مايو 2025
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هندسة جنوب الوادي الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الفيزياء على مستوى الجمهورية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي الأهلية، فيتو

شارك الطالب كيرلس فايز ببرنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمسابقة الفيزياء ( الحوسبة الكمية) التى تنظمها أكاديمية البحث العلمي وحصل على المركز الثالث ضمن منافسات المرحلة الجامعية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية،و إشراف الدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة.

تطوير المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية للطلاب بقنا

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب الفائز مشيدا بالمشاركة الفعالة لطلاب الجامعة الاهلية من مختلف البرامج في العديد من المحافل العلمية بما يساهم في تطوير المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية.

وأكد  رئيس الجامعة على حرص الجامعة على توفير مختلف مصادر التعلم وفقا لأحدث الممارسات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع البحث العلمي والابتكار.

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أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمد اسماعيل الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي الأهلية مسابقة الفيزياء

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