الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2025) بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا: (المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

 قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

1- العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
٢- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم. (المادة الثانية) يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرفق.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قانون العمل مجلس النواب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

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