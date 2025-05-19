خبير: الحكومة تحتاج لكفاءات تستطيع تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تحتاج إلى كفاءات في مختلف المجالات، للخروج بأفكار خارج الصندوق، يمكن من خلالها تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين، والابتعاد عن المحسوبية، مضيفا أن الاقتصاد المصري يمر بالعديد من الظروف الصعبة سواء خارجيا أو داخليا.

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أكثر الوعود التي تم تحقيقها من الحكومة بشكل جيد، هو القضاء على السوق السوداء، وهذا بفضل جهود محافظ البنك المركزي المصري، باتخاذ قرارات من شأنها السيطرة على السوق وتوحيد سعر الصرف.



وأوضح، أن هناك العديد من الملفات الإقتصادية وغيرها، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها لما استطاعت الحكومة تنفيذها، ومن أبرزها التوجيه بخفض أسعار السلع وتوفيرها في المنافذ التابعة للدولة بأسعار تنناسب مع المواطنين، بالإضافة إلى اعتراضه على ما يتم بثه من دراما على القنوات الفضائية، وهذا في الوقت الذي كانت السينما ثاني أكبر دخل للاقتصاد المصري، ومع انحدارها تراجعت بشكل كبير، مما جعل الرئيس السيسي يوجه الحكومة بضرورة ضبط ما يتم بثه على شاشات التلفزيون.

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