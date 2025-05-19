الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير: الحكومة تحتاج لكفاءات تستطيع تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي

 قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تحتاج إلى كفاءات في مختلف المجالات، للخروج بأفكار خارج الصندوق، يمكن من خلالها تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين، والابتعاد عن المحسوبية، مضيفا أن الاقتصاد المصري يمر بالعديد من الظروف الصعبة سواء خارجيا أو داخليا.

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أكثر الوعود التي تم تحقيقها من الحكومة بشكل جيد، هو القضاء على السوق السوداء، وهذا بفضل جهود محافظ البنك المركزي المصري، باتخاذ قرارات من شأنها السيطرة على السوق وتوحيد سعر الصرف.
 

 

رشاد عبده: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد

رئيسة بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو

وأوضح، أن هناك العديد من الملفات الإقتصادية وغيرها، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها لما استطاعت الحكومة تنفيذها، ومن أبرزها التوجيه بخفض أسعار السلع وتوفيرها في المنافذ التابعة للدولة بأسعار تنناسب مع المواطنين، بالإضافة إلى اعتراضه على ما يتم بثه من دراما على القنوات الفضائية، وهذا في الوقت الذي كانت السينما ثاني أكبر دخل للاقتصاد المصري، ومع انحدارها تراجعت بشكل كبير، مما جعل الرئيس السيسي يوجه الحكومة بضرورة ضبط ما يتم بثه على شاشات التلفزيون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصاد الاقتصاد المصري البنك المركزى المصرى السوق السوداء السيسي اسعار السلع

مواد متعلقة

رئيسة بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو

رشاد عبده: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد

محافظ البنك المركزي يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الإثنين 19 مايو 2025

يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أخبار مصر: شيكابالا يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور، حالة الطقس اليوم، تعليق ترامب على إصابة بايدن بالسرطان، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

مبابي يشعل المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي، وهذا موقف صلاح

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 55 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

عقوبة ارتكاب خطأ طبي لمتلقى الخدمة وفقا لقانون المسئولية الطبية

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية