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اقتصاد

رشاد عبده: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن من أكثر التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال الأيام الماضية من الحكومة، والتي تتمثل في أن الأجيال القادمة سوف تشكر الجيل الحالي، وتحسدنا على الفترة الذهبية التي نعيش فيها.

عدم تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير

وأشار إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع الأمر الواقع، فكيف هذا الأمر ونحن نعاني من غلاء، وتدني الأجور، وعدم تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى امتلاكنا كافة المقومات الاقتصادية ولكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل حتى الآن، ناهيك عن امتلاكنا وجهة سياحية هي الأفضل في العالم، ولكننا لم نروج لها أو حتى نتمكن من جذب السائحين إليها مقارنة بدول لا تملك 10% من الوجهات السياحية التي لدينا.

التوترات الجيوسياسية

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الحكومة قد يكون "حظها وحش" في تحقيق أو تنفيذ الوعود التي ينتظرها المصريون منها حتى الآن، بسبب التوترات الجيوسياسية سواء بين روسيا وأوكرانيا، أو في الشرق الأوسط، والحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وسياسات ترامب مع دول العالم، ناهيك عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر.

تراجع التضخم على هيئة أرقام فقط

وتابع: ولذلك نحن لا نعيش في عهد ذهبي، في ظل تراجع التضخم على هيئة أرقام فقط، ولكنه على أرض الواقع الأسعار ما زالت في الارتفاع، وهذا بالإضافة إلى تصريحات بشأن تراجع معدلات البطالة إلى 6.6%، ولكن على أرض الواقع هناك ملايين من الشباب لا يجدون فرصة عمل تعود عليهم بدخل يساعدهم في أحوالهم المعيشية الصعبة.

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الاقتصاد التوترات الجيوسياسية الوجهات السياحية ايرادات قناة السويس أزمات البحر الأحمر التضخم

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