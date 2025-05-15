"فيصل" في مسلسل آسر، من هو الفنان سلطان ديب؟

خطف الفنان اللبناني سلطان ديب الأنظار بشخصية “فيصل” في مسلسل “آسر”، حيث قدم أداءً مميزًا من خلاله شخصية فيصل وهو رجل لا يخلو من التناقضات وكان مخلصا لآسر وكان دائما ما يحاول إبعاده عن طريق الانتقام.

وبعد تصاعد الأحداث ووصولها إلى ذروتها، كانت الصدمة الكبرى في الحلقة 32، حين انتهت رحلته بطلقة غادرة على الكورنيش، أنهت حياة “فيصل” وتركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، الذي أشاد بتجسيد ديب لهذا الدور، ورأى فيه محطة مهمة في مسيرته الفنية التي لطالما اتسمت بالأدوار الصعبة وغير التقليدية.

فمن هو سلطان ديب؟

ولد سلطان ديب في طرابلس بلبنان، وبدأ مشواره وسط بيئة فنية مسرحية، في فرق بارزة، ومنذ انطلاقته، اتسم حضوره بالصدق، وفرض نفسه كواحد من الممثلين القلائل الذين يُتقنون الشخصيات التي تعاني من مشكلات وأزمات نفسية واجتماعية كما أنه قدم كذلك أدوارا كوميدية.

كانت بدايته الفنية الحقيقية عام 2006، وشارك سلطات ديب في العديد من الأعمال الدرامية، منها أهل الغرام" الجزء الأول عام 2006، الدوامة عام 2009، القعقاع بن عمرو التميمي عام 2010، ذكرى عام 2012، جذور عام 2013، ولاد البلد عام 2014، قلبي دق، وتشيللو، وبنت الشهبندر عام 2015، ونص يوم عام 2016، والهيبة الجزء الأول والثاني، وجوليا عام 2018، والساحر عام 2020، وزوج تحت الإقامة الجبرية عام 2021.

ومن أفلامه السينمائية، أهلًا بكم في لبنان عام 2016، وجواب اعتقال، وبغمضة عين، وبالغلط، وساعة ونص وخمسة عام 2019.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

و مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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