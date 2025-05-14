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رياضة

قائد منتخب الشباب عن مواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا: سنقاتل لتحقيق الفوز

احمد كباكا،فيتو
احمد كباكا،فيتو

 منتخب الشباب تحت 20 سنة، أكد أحمد خالد كباكا قائد منتخب مصر تحت ٢٠ سنة، وجود رغبة حقيقية وإصرار على إسعاد الشعب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية ومواصلة المشوار القاري بنفس القوة وذلك بعد نجاحهم فى قطع تذكرة التأهل للمونديال.

وتابع كباكا فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم اليوم استعدادا للقاء المغرب في التاسعة مساء غد بستاد الدفاع الجوي في الدور قبل النهائي  لكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، أن الصعود لكأس العالم منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء المغرب الشقيق غدا وأنه وكل زملاؤه تعاهدوا أمام الله على القتال من أجل تحقيق النهاية السعيدة مؤكدا على احترامه الكبير للمغرب.

وأضاف كباكا: “كلنا نحلم بالصعود إلى النهائي واللعب فى ستاد القاهرة المبهر وإسعاد الجماهير.. فعلنا ذلك أمام جنوب افريقيا ونجحنا بفضل الله فى العبور من المحطات الصعبة ولم يعد أمامنا سوي محطة واحدة للاقتراب من النهائي الحلم ولن نفرط فى حلمنا وسنقاتل من أجله”.

ويختتم منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الأربعاء استعداداته لمباراته الحاسمة أمام منتخب المغرب التاسعة مساء غد الخميس، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري. 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا على ستاد الدفاع الجوي مساء اليوم، حيث يستضيف مباراته غدا الخميس أمام نظيره المغربي. 

منتخب الشباب يستعد لمواجهة المغرب، فيتو
منتخب الشباب يستعد لمواجهة المغرب، فيتو

تدريبات استشفائية للاعبي منتخب الشباب

خاض لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة تدريبات استشفائية أمس الثلاثاء فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء المغرب غدا الخميس بستاد الدفاع الجوي فى الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة فى ضيافة مصر.

 

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