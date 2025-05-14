ضبط علي غزال تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وأيدت محكمة جنح التجمع الأول، الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس ضد اللاعب علي غزال، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

وكشفت التحقيقات أن علي غزال تهرب من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًّا، شملت قضايا تبديد وإيصالات أمانة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من لاعبين وأفراد آخرين، تفيد بأن اللاعب كان يستثمر أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح لم يتم تسديدها لاحقًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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