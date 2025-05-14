محافظ الدقهلية: غلق المخابز عقاب للمواطن نرفضه وجمعنا 80 مليون جنيه غرامات

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في اجتماع شهري دوري مع الصحفيين، أن قرار غلق المخابز المخالفة ليس حلًا مقبولًا، قائلًا: "غلق المخبز ليس عقابًا لصاحبه بل هو عقاب للمواطن، ولن نسمح بذلك."

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع وزير التموين على عدم إغلاق أي مخبز يثبت وجود مخالفات به، واستبدال ذلك بتغليظ العقوبات المالية، والتي قد تصل إلى الضعف، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم الإضرار بالمواطن.

وأشار إلى أن تطبيق سياسة تغليظ العقوبات حقق نجاحًا ملموسًا، حيث نجحت المحافظة لأول مرة في جمع 80 مليون جنيه من الغرامات، تم تحويلها إلى وزارة التموين لإعادة ضخها في صورة دعم مباشر للمواطنين، بما يضمن استمرارية الدعم دون المساس بحقوق المواطن الأساسية.

وأكد المحافظ استمرار الرقابة المشددة على المخابز لضمان حصول المواطن على الدعم المستحق، كاشفًا عن قيامه بجولات مفاجئة على قرى ومدن المحافظة استجابةً لشكاوى المواطنين التي يتلقاها عبر هاتفه المحمول الشخصي.

وشدد اللواء مرزوق على أن رغيف الخبز يمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مضيفًا: "العيش حياة أو موت للمواطن، وهو حق أصيل له، وواجبنا أن نضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة."

كما لفت إلى أن نصيب الفرد من الخبز في منظومة الدعم يبلغ 3.4 رغيف يوميًا، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تنفيذًا ومتابعة بتراضي بين الأطراف كافة وأضاف أن الحل يكمن في "الإتاحة"، أي أن يكون المعروض أكثر من المطلوب، كوسيلة فعالة للتصدي لأي مظاهر جشع أو استغلال.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على التزام الدولة بتطوير آليات الدعم وتوفير حياة كريمة للمواطن، خاصة في السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز.

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