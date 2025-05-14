الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: غلق المخابز عقاب للمواطن نرفضه وجمعنا 80 مليون جنيه غرامات

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في اجتماع شهري دوري مع الصحفيين، أن قرار غلق المخابز المخالفة ليس حلًا مقبولًا، قائلًا: "غلق المخبز ليس عقابًا لصاحبه بل هو عقاب للمواطن، ولن نسمح بذلك."

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع وزير التموين على عدم إغلاق أي مخبز يثبت وجود مخالفات به، واستبدال ذلك بتغليظ العقوبات المالية، والتي قد تصل إلى الضعف، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم الإضرار بالمواطن.

وأشار إلى أن تطبيق سياسة تغليظ العقوبات حقق نجاحًا ملموسًا، حيث نجحت المحافظة لأول مرة في جمع 80 مليون جنيه من الغرامات، تم تحويلها إلى وزارة التموين لإعادة ضخها في صورة دعم مباشر للمواطنين، بما يضمن استمرارية الدعم دون المساس بحقوق المواطن الأساسية.

وأكد المحافظ استمرار الرقابة المشددة على المخابز لضمان حصول المواطن على الدعم المستحق، كاشفًا عن قيامه بجولات مفاجئة على قرى ومدن المحافظة استجابةً لشكاوى المواطنين التي يتلقاها عبر هاتفه المحمول الشخصي.

وشدد اللواء مرزوق على أن رغيف الخبز يمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مضيفًا: "العيش حياة أو موت للمواطن، وهو حق أصيل له، وواجبنا أن نضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة."

كما لفت إلى أن نصيب الفرد من الخبز في منظومة الدعم يبلغ 3.4 رغيف يوميًا، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تنفيذًا ومتابعة بتراضي بين الأطراف كافة وأضاف أن الحل يكمن في "الإتاحة"، أي أن يكون المعروض أكثر من المطلوب، كوسيلة فعالة للتصدي لأي مظاهر جشع أو استغلال.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على التزام الدولة بتطوير آليات الدعم وتوفير حياة كريمة للمواطن، خاصة في السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اوضح المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة التموين محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية الدقهلية

مواد متعلقة

عقوبات رادعة لتجميع البطاقات، محافظ الدقهلية يفاجئ أفران الخبز بزيارة تفقدية (صور)

الداخلية تواصل حملاتها لمراقبة أسعار الخبز، ضبط 12 طن دقيق خلال 24 ساعة

وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر.. تطبيق منظومة الكارت الموحد على الخبز ببورسعيد.. وتؤكد: هدفنا تحقيق الانضباط في آليات العمل

غرفة الجيزة التجارية تناقش آليات تطوير منظومة الخبز

الأكثر قراءة

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

حسين لبيب يتوجه لفرنسا، اعرف السبب

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

أم رودينا تثير غضب المصريين، متسولة بملابس ممزقة تمتلك عقارات وسيارة فاخرة وحسابات بالبنوك

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية