مصر على طاولة الحوار العالمي، رئيس الإنجيلية يجوب واشنطن ونيويورك برسالة تسامح

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جولة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، امتدت من 27 أبريل الماضي وحتى 11 مايو الجاري، وشهدت نشاطًا مكثفًا في مجالات الحوار الديني والسياسي والمجتمعي، ولقاءات مع قيادات أمريكية ودولية رفيعة، في إطار دعم العلاقات الدولية وتعزيز التعايش والتسامح الديني.

الحوار المصري الأمريكي

وشارك القس أندريه زكي في الدورة السابعة من الحوار المصري الأمريكي، التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع هيئة Hands Along the Nile وعدد من الكنائس الإنجيلية الأمريكية، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يمثل المجتمع المدني، والبرلمان، والمجالس القومية المتخصصة.

وكان قد استهل الجولة بزيارة إلى نيويورك، حيث عقد لقاء رسمي في مركز الكنيسة التابع للأمم المتحدة جمع الوفد المصري برؤساء كبرى الكنائس الأمريكية، من بينهم رئيس الكنيسة اللوثرية، ورئيس الكنيسة المشيخية، وقيادات من مجلس كنائس كل أمريكا، لمناقشة أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، وتجربة مصر في تعزيز الحريات الدينية بعد عام 2013.

وتناول اللقاء التقدم المحرز في قانون بناء الكنائس، ومسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمساواة في تطبيق القانون، بالإضافة إلى دمج اللاجئين في المجتمع المصري، كما شهد اليوم ذاته جلسة موسعة بمقر الأمم المتحدة، شارك فيها ممثلو المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وتم خلالها مناقشة أدوار الدين في مواجهة الأزمات وقضية حماية المهاجرين واللاجئين.

وفي مبنى الأمم المتحدة، التقى الوفد بالممثل الأعلى لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، حيث تم عقد حلقة نقاشية حول مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز الحريات الدينية وتجريم خطاب الكراهية، بمشاركة ممثلين عن البعثة المصرية وجامعة الدول العربية، وتم خلال النقاش استعراض مشروع قانون مصري لتجريم الكراهية أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتواصلت فعاليات الجولة في واشنطن بلقاء مع السفير المصري معتز زهران، تناول آخر تطورات الملف الفلسطيني، وجهود مصر في الوساطة ووقف إطلاق النار، والتحديات الإقليمية المشتركة.

كما أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات داخل الكونجرس الأمريكي مع عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، من بينهم النائب كيفن هيرن والنائبة آنا باولينا لونا، والسيناتور لانجفورد، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية، والحريات الدينية، وخطط إعادة إعمار غزة، والدور المصري في الاستقرار الإقليمي.

وفي وزارة الخارجية الأمريكية، التقى الوفد المصري بعدد من المسؤولين، من بينهم فارس أسعد، مدير إدارة شمال أفريقيا، الذي أكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية ووصفها بأنها "غير قابلة للكسر"، كما التقى الوفد بالقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لشؤون الحريات الدينية الدولية، الذي أشاد بالتحول الإيجابي في مصر، وضرورة الاعتماد على معلومات موثوقة في تقييم أوضاع الحريات.

واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية جولته بزيارة رعوية لعدد من الكنائس الإنجيلية العربية في نيوجيرسي، حيث شارك في فعاليات دينية ومحاضرات ولقاءات مجتمعية، تناولت أوضاع المسيحيين في مصر، ورسالة التسامح والانفتاح التي تعكسها الجمهورية الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور الوطني والدولي للطائفة الإنجيلية، وسعيها إلى تعزيز قيم الحوار والتعايش، وتمثيل مصر في المحافل الدولية كنموذج للمواطنة واحترام الآخر.

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