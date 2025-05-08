محافظ المنوفية يتفقد ميدانيًا أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق المحافظ خلال جولته وليد سالم رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تطوير كورنيش شبين الكوم



بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم القديم، واستفساره عن نسب وحجم تنفيذ الأعمال والتي تتضمن مقاعد رخام مضيئة ونخيل وأعمدة ديكورية حديثة وإنترلوك وحديد كريتال وتجليد الحجر الهاشمي.

ووجه بالمتابعة الميدانية لحجم الأعمال والتواصل المباشر مع الشركة المنفذة لتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مدرسة مصر المتكاملة



كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ بمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالي 28 فصل دراسي، تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، باعتبارها أولوية أولى وسرعة إنهاء الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودخولها الخدمة العام الدراسي القادم بما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية والنزول بالسن لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن تجاوز الـ 5 سنوات وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وخلال الجولة، كلف المحافظ المستشار الهندسي بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني من قبل مهندسي الادارة الهندسية بمواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز على أرض الواقع.

وقال محافظ المنوفية: “إننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل ودعم كافة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030”.

واستكمل المحافظ جولته بمركز ومدينة أشمون لتفقد أعمال تطوير ميادين الخالدين وصيدناوى والجمهورية والمدخل الغربي، ورصف طريق 21، وكذا تفقد وحدة طب الأسرة بطليا والوحدة الصحية القديمة، بالإضافة إلى إنشاء توسعات محطة الصرف الصحي والمستشفى الجديدة بالمدينة.

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