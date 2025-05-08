الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد ميدانيًا أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد ميدانيًا أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق المحافظ خلال جولته وليد سالم رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تطوير كورنيش شبين الكوم


بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم القديم، واستفساره عن نسب وحجم تنفيذ الأعمال والتي تتضمن مقاعد رخام مضيئة ونخيل وأعمدة ديكورية حديثة وإنترلوك وحديد كريتال وتجليد الحجر الهاشمي.

 ووجه بالمتابعة الميدانية لحجم الأعمال والتواصل المباشر مع الشركة المنفذة لتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مدرسة مصر المتكاملة


كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ بمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالي 28 فصل دراسي، تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، باعتبارها أولوية أولى وسرعة إنهاء الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودخولها الخدمة العام الدراسي القادم بما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية والنزول بالسن لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن تجاوز الـ 5 سنوات وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وخلال الجولة، كلف المحافظ المستشار الهندسي بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني من قبل مهندسي الادارة الهندسية بمواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز على أرض الواقع.

وقال محافظ المنوفية: “إننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل ودعم كافة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030”.

واستكمل المحافظ  جولته بمركز ومدينة أشمون لتفقد أعمال تطوير ميادين الخالدين وصيدناوى والجمهورية  والمدخل الغربي، ورصف طريق 21، وكذا تفقد وحدة طب الأسرة بطليا والوحدة الصحية القديمة، بالإضافة إلى إنشاء توسعات محطة الصرف الصحي والمستشفى الجديدة بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كورنيش شبين الكوم شبين الكوم المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: تحصين 331 ألفا و466 رأس ماشية

بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري

قسطرة قلبية ناجحة لطفلتين فلسطينيتين بمستشفيات جامعة المنوفية

إصابة شخصين ونفوق عدد من الدواجن في انقلاب سيارة بالمنوفية

العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارق بالمنوفية

مياه الأمطار تغمر المنازل والمحال التجارية بسرس الليان في المنوفية (فيديو)

ضبط مسن متهم بالتحرش بطفلة من ذوي الهمم بالمنوفية

الحماية المدنية تنقذ أسرة داخل سيارة عالقة في نفق بسبب الأمطار (صور)

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ فيتو نظام الدراسة بـ«الجامعة الأهلية»

بحضور السيسي وبوتين، قوات مصرية تشارك في العرض العسكري باحتفالات موسكو بعيد النصر

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 8 مايو 2025

الدوري الممتاز، ترتيب مجموعة التتويج قبل مباراة الأهلي والمصري

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية