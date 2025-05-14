التموين: استلام أكثر من 2 مليون طن قمح محلي عبر 5 جهات والشرقية الأكثر توريدا

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بنشاط ملحوظ، حيث استلمت حتى أول أمس الإثنين ما يزيد عن 2 مليون و10 آلاف طن قمح من المزارعين، منذ انطلاق الموسم في 15 أبريل.

وأكدت الوزارة أن عمليات الاستلام تمت من خلال خمس جهات تسويقية رئيسية، حيث تصدرت الشركة القابضة للصوامع والتخزين الكميات المستلمة بنحو 821.8 ألف طن، تلتها شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بنحو 802.9 ألف طن.

كما استلمت شون البنك الزراعي المصري حوالي 293.7 ألف طن، ومشروع مستقبل مصر ما يقرب من 70.1 ألف طن، بينما استلمت الشركة العامة للصوامع حوالي 22.3 ألف طن.

ويتم تسليم القمح إلى نحو 450 نقطة تجميع منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ويتم صرف مستحقات الموردين إما فوريًا عند التسليم، أو خلال 24 ساعة كحد أقصى.

ويبدأ سعر توريد إردب القمح هذا الموسم من 2100 جنيه، ويصل إلى 2200 جنيه حسب درجة النظافة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفلاحين على التوريد.

وأشارت الوزارة إلى أن الشرقية، المنيا، الدقهلية، بني سويف، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، البحيرة، قنا، وأسوان هي المحافظات العشر الأعلى في التوريد حتى الآن.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة تستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، الذي ينتهي في منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم توجيه كامل الكميات لمنظومة الخبز المدعم.

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