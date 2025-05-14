الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إيرادات «سيكو سيكو» في شباك التذاكر أمس

سيكو سيكو
سيكو سيكو

يواصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته الفنانان طه دسوقي وعصام عمر، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم “سيكو سيكو” إيرادات 729.138 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

 

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