بينها عقار من 8 طوابق، إزالة مخالفات البناء بـ10 منازل بالمقطم

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

إزالة مخالفات البناء بـ10 منازل بالمقطم

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بإزالة ٣ أدوار مخالفة من العقار الكائن بالقطعة ٨٢٠٥، وإزالة العقار المخالف الكائن بالقطعة ٨٠٣٨ بالكامل حتى سطح الأرض والمكون من أرضى و٧ أدوار، كما تم إزالة ٢ دور علوي مخالف من العقار الكائن بالقطعة ٩٢٣٥، وإزالة الدور الخامس العلوي المخالف من العقارين الكائنين بالقطعتين ٥٠٨٠، و٥٠٧٠.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإزالة الأدوار المخالفة لـ٥ عقارات، وهى أرقام: ٨٧، و١٧٥٠، و١٧٥١، و٥٣٠٩، و٧٥١٧.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جارٍ حصر باقى المخالفات لإزالتها على الفور، مع استمرار حملة إزالة المخالفات فى كافة الأحياء، مشيرًا إلى أن رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤ يتلقيان بلاغات المواطنين الخاصة بالبناء المخالف، ويتم اتخاذ الخطوات الفورية لإزالته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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