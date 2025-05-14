لضمان فاعليته ومنع فساده، 7 تعليمات ضرورية لمرضى السكر قبل استخدام الأنسولين

وجهت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح ضرورية لمرضى السكر الذين يحصلون علي عقار الأنسولين.

أنواع الأنسولين

وقالت أستاذ السكر والغدد الصماء: إن هناك نوعان من الأنسولين، نوع سريع قبل الأكل ونوع آخر أنسولين طويل المفعول يؤخذ مرة أو مرتين لضبط السكر في الدم بنسبة طبيعية وهي ٧٠ إلى ٨٠ في معظم الوقت.

نصائح ضرورية قبل تناول الأنسولين

وأكدت ضرورة اتباع النصائح التالية:

١- الحرص علة ألا يتجمد الأنسولين

٢- عدم تعرض الأنسولين إلى حرارة الشمس

٣- عدم وضع الأنسولين في درجة حرارة مرتفعة

٤- يجب تغيير مكان حقن الأنسولين في الجسم حتى لا يتليف الجلد

٥- لا يجب شد القلم من الجسم فجأة بعد الحقن

٦- يجب اتباع إرشادات طبيب السكر

٧- يجب تغيير سن قلم الأنسولين باستمرار

تحاليل ضرورية لمريض السكر

كانت كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة عن وجود تحاليل وفحوصات دورية يجب إجراؤها للطفل المصاب بمرض السكر حرصا على عدم حدوث مضاعفات مرض السكر له.

تحاليل دورية للأطفال المصابين بمرض السكر

وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء أن الطفل يجب أن يجري تحليل السكر التراكمي كل ٣ شهور بجانب تحاليل سنوية وهى الغدة الدرقية ومخزون الحديد وحساسية القمح والدهون في الدم وفيتامين د والكشف على الشبكية والزلال في البول، ورسم قلب ووظائف الكلى والكبد للكشف المبكر عن مضاعفات المرض

أكدت وجود أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب الانتباه لها من الأم لأنها أعراض مؤشر على إصابة الطفل بمقاومة الأنسولين.

أعراض مقاومة الأنسولين عند الأطفال



وقالت أستاذ السكر والغدد الصماء إن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- اسمرار في الرقبة وتحن الإبط

٢- تفتيح في مناطق الجسم

٣- زوائد جلدية

٤- وزن زائد

٥- خمول وقلة التركيز في المدرسة

أشارت ان أعراض مرض السكر عند الأطفال تشمل عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

وأكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات.

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