نصائح للأطفال المصابين بالسكر للحماية من مضاعفات المرض

مرض السكر عند الأطفال من الأمراض المزمنة التي ليس لها علاج ويحصل المريض على علاج لضبط معدل السكر في الدم مدى الحياة.

نصائح لحماية الطفل مريض السكر

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن مرض السكر يؤثر بشكل كبير على حياة الطفل، ويمنعه من تناول أطعمته المفضلة ولكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على صحته.

ووجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح لحماية الطفل مريض السكر لتجنب حدوث المضاعفات منها:

١- قياس معدل السكر بانتظام:

ويجب التأكد من مراقبة مستويات السكر للحفاظ على صحة الطفل جيدة.



٢- استشارة طبيب مختص: إذا ظهرت أي أعراض غريبة، يجب زيارة طبيب الغدد الصماء للأطفال لحماية الطفل من غيبوبة السكر.

مرض السكر عند الأطفال

وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأضافت أن هناك عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

كانت كشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول

