أصيب 4 أشخاص بينهم 3 عاملات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص بينهم 3 عاملات في حادث تصادم بالمنيا



تلقت الاجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالمنطقة الصناعية وتحديدا شرق النيل في مدينة المنيا الجديدة.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 عاملات وسائق تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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