قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، بإيفاد عدة مأموريات إلى دولتي السعودية (مدينتي الرياض وجدة) والكويت، وذلك اعتبارًا من 29 أبريل 2025 ولمدة 10 أيام، بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين هناك.

الداخلية: استخراج أكثر من 8 آلاف بطاقة رقم قومي للمصريين بالسعودية والكويت

الداخلية: استخراج أكثر من 8 آلاف بطاقة رقم قومي للمصريين بالسعودية والكويت

وأسفرت تلك المأموريات عن استخراج 1377 بطاقة رقم قومي إكسبريس، واستخراج 6834 بطاقة عادية بإجمالي 8211 بطاقة.

كما تم توجيه فرق متخصصة لاستخراج البطاقات لـ 11 حالة إنسانية داخل المستشفيات ودور الرعاية والمنازل، مراعاةً لظروفهم الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لدعم أبناء الوطن بالخارج، وتقديم خدمات ميسّرة تواكب احتياجاتهم وتضمن حصولهم على حقوقهم بكل سهولة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير وتسهيل حصول المواطنين المقيمين بالخارج على الخدمات الشرطية، خاصة أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.