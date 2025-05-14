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حوادث

ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بالدقهلية

ضبط عنصر إجرامي يدير
ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

نجحت  الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل محل سكنه بدائرة مركز شرطة المنزلة، وذلك بدون ترخيص وبقصد الاتجار.

<strong>ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بالدقهلية</strong>
ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بالدقهلية

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم مداهمة الورشة وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على 15 قطعة سلاح ناري متنوعة (11 فرد محلي الصنع – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة)، وكمية من الطلقات، والأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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ضبط عنصر إجرامي ورشة لتصنيع الاسلحة النارية الدقهلية قطاع الأمن العام مديرية أمن الدقهلية

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