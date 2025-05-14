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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبس
حبس

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القاهرة.

غسل 280 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات).
 

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 وقدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

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