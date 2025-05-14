نجوى كرم تتصدر التريند العربي بأغنية "زين الزين"

تستمر أحدث الاعمال الغنائية المطربة اللبنانية نجوى كرم والتي تحمل اسم "زين الزين" في اقتناص الملايين من المشاهدات على موقع يوتيوب، إلى جانب ملايين المشاهدات الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الأولى من طرحها، مسجلة حضورًا لافتًا في قوائم التريند بعدد من الدول العربية.

اغنية زين الزين لـنجوى كرم

وجاء إطلاق الأغنية بأسلوب الفيديو كليب، من إخراج بيار خضرا.

وتُعد أغنية "زين الزين" الأغنية الرابعة التي تصدرها نجوى من ألبومها الجديد بعد أغنيات "نعا نقعد"، "يلعن البعد"، و"عتوقيت قلبي"، والتي حظيت جميعها بترحيب واسع من الجمهور العربي.

وعبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تفاعلت نجوى كرم مع متابعيها عقب إصدار الأغنية، كاشفةً أن الألبوم الكامل سيُطرح قبل حلول فصل الصيف، ما يزيد من حالة الترقب لدى جمهورها العريض.

وقد تعاونت نجوى كرم بأغنية "زين الزين" مع كلمات محمد درويش، وحاء اللحن من الملحن أحمد بركات، ليقوم بالتوزيع الموسيقي سليمان دميان، وتُعد الأغنية خطوة جديدة في مسيرة فنية حافلة بالتجدد والعطاء الفني.

https://youtu.be/VZAkoOVfrPg?si=URSlcSDzxQ2cft8y

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