الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، حيث تعاود الارتفاع بقيم تتراوح من 5:7 درجات مئوية، بدءا من الجمعة المقبل لتكون على السواحل الشمالية من 26:36 وفى القاهرة الكبرى من 36:38 درجة مئوية، وشمال الصعيد من 38:41. 

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حالة الطقس اليوم، تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا يسود طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

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