الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 14-5-2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ويسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

 

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