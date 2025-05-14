رمضان صبحي في مأزق قانوني.. طالب يدعي تلقيه أموالا لأداء الامتحان بدلا منه.. نجم بيراميدز ينفي صلته به: «لا أعرفه».. وقرارات عاجلة من النيابة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة أثارت جدلا واسعا، بعد ضبط شاب يؤدي امتحان نهاية العام داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس، منتحلا صفة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، وذلك مقابل مبلغ مالي – بحسب ما ورد في اعترافات المتهم.

اعتراف صادم وانهيار نفسي

المتهم، ويدعى "يوسف م."، 22 عاما، تم ضبطه داخل لجنة الامتحان، وظهر خلال التحقيقات في حالة نفسية سيئة، قبل أن يعترف أمام رجال المباحث بأنه تقاضى مبلغا ماليا من اللاعب رمضان صبحي مقابل دخوله اللجنة وتأدية الامتحان نيابة عنه.

وكيل المعهد يكشف لحظة الاشتباه

وكيل المعهد، عصام.ز، روى تفاصيل اللحظة التي أثارت شكوكه، قائلا: "أثناء مراجعة أسماء طلاب الفرقة الثالثة، لاحظت وجود شخص داخل اللجنة يحمل اسم رمضان صبحي، لكن ملامحه لا تطابق اللاعب المعروف، أبلغت الأمن الإداري فورا، وتم ضبطه داخل اللجنة قبل بدء الامتحان."

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيل المتهم إلى قسم شرطة أبو النمرس، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها.

وأصدرت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، باستدعاء شهود العيان من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المعهد لرصد لحظة دخول المتهم ومقارنة هيئته باللاعب رمضان صبحي.

وتم تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول مدى تورط اللاعب في الواقعة، بناءً على أقوال المتهم.

محامي رمضان صبحي: لا علاقة لي بالواقعة

في أول رد رسمي، نفى المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل اللاعب رمضان صبحي، أي علاقة موكله بالواقعة، قائلًا: “في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، نؤكد أن اللاعب رمضان صبحي ينفي نفيًا قاطعًا صلته بالشخص المقبوض عليه أو بالواقعة محل التحقيق”.

وأضاف: "لم يتم توجيه أي اتهام رسمي للاعب حتى الآن، كما لم يصدر أي استدعاء من جهات التحقيق أو الجهات الأمنية. اللاعب لم يكن على علم مطلقًا بما حدث، ولا تربطه أي علاقة من قريب أو بعيد بالمتهم."

النيابة تواصل التحقيقات

ولا تزال النيابة العامة تواصل استجواب المتهم وجمع الأدلة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ولم تجزم بعد التحقيقات بتورط اللاعب، أو إدعاء المتهم كذبا عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.