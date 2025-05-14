أدى لنفوق 2000 دجاجة، حريق هائل في حظيرة بالمنيا بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق هائل داخل حظيرة لتربية الدواجن بقرية تانوف التابعة لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، مما أدى إلى نفوق 2000 دجاجة واحتراق كمية من العلف.

حريق هائل في حظيرة دواجن بالمنيا يسفر عن نفوق 2000 دجاجة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحريق، الذي نجم عن ماس كهربائي، وامتد إلى مساحة 3 قراريط.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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