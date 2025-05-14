ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 31776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 39600 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.37% عند مستوى 14254 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% عند مستوى 9483 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 12841 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% عند مستوى 3298 نقطة.
تعاملات منتصف الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.
مؤشر "إيجى إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.
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