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رياضة

جلسة مرتقبة بين الرمادي ولجنة التخطيط بالزمالك لهذا السبب

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

يعقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسئولي لجنة التخطيط بالنادي، من أجل مناقشة خطة تجهيز الفريق لباقي مباريات الموسم، سواء في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

ويستعرض الرمادي خلال الجلسة تقييمه للفترة الماضية، ويطرح رؤيته الفنية بشأن تطور الأداء، بالإضافة إلى احتياجات الفريق من الناحية البدنية والفنية قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، وعلى رأسها لقاء بتروجت المقرر يوم 24 مايو الجاري.

ويأتي هذا التحرك في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز الفني والإدارة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي كشفت عن بعض النقاط التي تحتاج إلى تطوير داخل الفريق.

وكان الجهاز الفني بقيادة الرمادي قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب مباراة بيراميدز، على أن يُستأنف المران يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بتروجت على ستاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري.

وتهدف إدارة الزمالك إلى إنهاء الموسم بشكل قوي، مع وضع خطة واضحة للاستعداد للموسم الجديد تحت إشراف لجنة التخطيط والجهاز الفني.

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