الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء 3 موانئ يمنية فورا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا، وصفه بالمهم والمتكرر لكل المتواجدين في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وطالبهم بإخلائها.

إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت: إن عمليات الهبوط والإقلاع علّقت في  مطار بن جوريون عقب إطلاق صاروخ من  اليمن تجاه إسرائيل.

وأفادت الأربعاء، برصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه مدينة تل أبيب، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

سلاح الجو الإسرائيلى رصد الصاروخ اليمنى

وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو رصد الصاروخ، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضه بنجاح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.
وأدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، مما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.

 جيش الاحتلال يناشد المواطنين التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة

وناشد جيش الاحتلال المواطنين التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة قد تكون شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض.

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