الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

حبس غيابي وتهديد وابتزاز، تفاصيل جديدة في قضية محمد غنيم

الفنان محمد غنيم،
الفنان محمد غنيم، فيتو

كشف المستشار إسماعيل بركة، محامي الفنان محمد غنيم، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة القبض على موكله، موضحًا أن الفنان يواجه إعادة محاكمة بعد صدور حكم غيابي بحبسه ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتهديد وابتزاز طليقته.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أوضح بركة أن توقيف محمد غنيم جاء نتيجة تغيبه عن حضور جلسة المعارضة على الحكم الغيابي، ما أدى إلى تنفيذ قرار الحبس الصادر بحقه.

وأضاف أن نيابة مصر القديمة ستُحدد غدًا موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة، والتي من المنتظر عقدها خلال الأسبوع المقبل أمام محكمة جنايات مصر القديمة.

وأشار إلى أن الفنان سيظل محتجزًا في قسم شرطة مصر القديمة لحين انعقاد الجلسة، مؤكدًا ثقته في أن تتيح إعادة المحاكمة الفرصة الكاملة لموكله لتقديم دفاعه أمام القضاء.

 

السجن 3 سنوات للفنان محمد غنيم 

وكانت  النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة؛ اتهمت محمد محمد أبو المعاطي غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله؛ أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكى خليفة؛ كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها.

 

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