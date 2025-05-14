نائب وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مياه الجيزة وهندسة عين شمس

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عمرو عبد السلام عميد الكلية، بروتوكول تعاون ثنائي مشترك فى إطار تعزيز سبل التطوير والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والدكتور عبد القوى خليفة الوزير السابق لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة هدى سوسة مدير مركز تميز بحوث المياه ورئيس قسم الري والهيدروليكا.

تنفذ مشروع CIRQUA من برنامج بريما للإتحاد الأوروبي

وشهد الحضور الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالبدء في تنفيذ مراحل مشروع CIRQUA من برنامج بريما للإتحاد الأوروبي تحت عنوان "نهج متكامل لتعزيز كفاءة إعادة إستخدام المياه والتربة المستدامة" لاستخدام التقنيات الحيوية الجديدة والمبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحى تكاملًا مع منظومة الذكاء الإصطناعى وتماشيًا مع رؤية مصر للتنمية 2030 والاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر 2050، لتنفيذ خطة الدولة للاستفادة الحقيقية من الأبحاث العلمية والتطوير المستمر لرفع كفاءة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار مواكبة الشركة للتطوير المستمر بمجالات الريادة والإبداع للربط بين آليات ومخرجات البحث العلمى والتكنولوجيا بما يساير إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تعزيز التعاون مع الجهات البحثية بما يعود بزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتجويد الخدمات المقدمة، وتحويل المعارف لحلول فنية بصورة إستثمارية لمخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة.

كما اختتم حديثه بالتأكيد على دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للأبحاث الجديدة والعمل المستمر على تطوير منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي وحث الجهات التابعة للوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المراكز البحثية بالجامعات المصرية.

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