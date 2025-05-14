فابريجاس على رادار أندية البريميرليج والبوندسليجا

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، أصبح قريبًا من مغادرة النادي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد موسم أول ناجح في دوري الدرجة الأولى.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن عددا من الأندية الإنجليزية تهتم بالتعاقد مع فابريجاس نجم آرسنال وتشيلسي السابق، في حال قرر مغادرة كومو.

ورغم هذه الأنباء، يسعى نادي كومو للحفاظ على مدربه وتمديد عقده لموسم إضافي على الأقل، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق هذا الموسم، باحتلاله المركز العاشر بعد صعوده حديثًا إلى "السيري آ".

وكان فابريجاس قد ألمح في تصريحات صحفية إلى احتمال رحيله، في ظل العروض التي تنهال عليه مؤخرًا.

كما أفادت تقارير صحفية أخرى بوجود اهتمام من نادي لايبزيج الألماني بضم المدرب الإسباني الشاب.

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