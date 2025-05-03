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رياضة

لايبزيج يفرض التعادل على بايرن ميونخ 3-3 ويؤجل تتويجه بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تعادل فريق بايرن ميونخ، مع نظيره لايبزيج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا".

بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 

وكان فريق بايرن ميونخ يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، ولكن الفريق البافاري حصد نقطة وحيدة ليتأجل تتويجه بالدوري الألماني. 

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج 

انتهى الشوط الأول بتقدم لايبزيج بهدفين نظيفين عن طريق بنيامين سيسكو في الدقيقة 11، وكلوستيرمان في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني رد بايرن بثلاثة أهداف عن طريق إيريك داير، ميكايل أوليسي وليروي ساني في الدقائق 61، 62، 82، فيما جاء هدف تعادل لايبزيج القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع عن طريق يوسف بلسن.

وفقد بايرن ميونخ خدمات النجم هاري كين نتيجة الإيقاف بعدما تحصل على بطاقة صفراء أمام ماينز.

تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج  

ويمتلك  بايرن ميونخ سجلًا قويًا في ملعب لايبزيج، حيث لم يخسر البايرن سوى مرة واحدة فقط من أصل 10 زيارات، تعود إلى مارس 2018، فيما حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات.

وحافظ بايرن ميونخ علي سجله بلا خسارة في آخر 7 مواجهات على ملعب لايبزيج ، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات.

وبعيدًا عن مواجهات بايرن ميونخ مع لايبزيج، يعيش بايرن أفضل فتراته خارج ملعبه هذا الموسم، حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات خارج أرضه بالدوري، وحقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين، ويعد الأعلى جمعًا للنقاط خارج الأرض بـ 34 نقطة هذا الموسم من الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونخ على لايبزيج في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بخمسة أهداف لهدف.

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