ديلي ميل: تجمد المفاوضات بين رونالدو والنصر السعودي لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن مستقبل كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في ظل توالي الضربات المحبطة للدون البرتغالي.

النصر السعودي يقترب من موسم صفري

وواصل النصر السعودي، عروضه المخيبة في الموسم الحالي، لا سيما في الأمتار الأخيرة، بعدما ابتعد كثيرًا عن لقب دوري روشن السعودي.

كما ودع الفريق العاصمي، كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، وخسر أيضًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تجمد مفاوضات النصر السعودي مع رونالدو لتجديد عقده

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن مستقبل رونالدو يكتنفه الغموض، وأن مفاوضات التجديد باتت مجمدة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يبحث عن استكمال مشواره في محطة أخرى، بعيدًا عن النصر، بسبب فشل العالمي على مستوى حصد الألقاب.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أكدت وجود شبه اتفاق بين رونالدو وإدارة النصر على التجديد، لكن الأمور تغيرت مؤخرًا في ضوء النتائج الأخيرة، وعدم شعور اللاعب البرتغالي بالرضا عما يقدمه الفريق.

ومنذ انضمامه في يناير 2023، لعب كريستيانو رونالدو 103 مباريات بقميص النصر، وسجل 91 هدفا وصنع 19 آخرين، علما بأن عقده ينتهي في صيف 2025.

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