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خارج الحدود

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى 

 وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 114 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

وفي السياق، أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس

 وشددت مصر على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وحذرت من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

 

ودعت مصر المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

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