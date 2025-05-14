حالة المرور اليوم، كثافات بمحاور القاهرة الكبرى وسط تحذيرات من تقلبات الطقس

شهد عدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، صباح اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، كثافات مرورية متفرقة، بالتزامن مع توجه المواطنين لأعمالهم، وسط تحذيرات من تقلبات جوية قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة بمحاور القاهرة الكبرى

ورصدت الإدارة العامة للمرور وجود تباطؤ نسبي في حركة السير على عدد من المحاور، أبرزها محور صلاح سالم في الاتجاهين، خاصة للقادمين من مناطق مصر الجديدة والمتجهين نحو نفق الأزهر، كما سجل كوبري 15 مايو زحامًا في الاتجاهين، لاسيما في مناطق الربط بين وسط البلد والمهندسين.

تحذيرات من تقلبات الطقس

أما كوبري 6 أكتوبر، فشهد كثافات مرورية متحركة، خاصة في الاتجاه القادم من شرق القاهرة نحو ميدان رمسيس ووسط البلد، مع تحسن نسبي في الاتجاه المعاكس.

كما حذرت الإدارة من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، وطالبت قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل قبل التحرك.

وأكدت إدارة المرور استمرار تواجد الخدمات المرورية على مدار الساعة لمتابعة حركة السير وتقديم المساعدة الفورية لأي أعطال أو حوادث قد تطرأ.

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