السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

ماكرون ينشر صورة تجمعه مع قادة 4 دول أوروبية.. ما حكايتها؟

ماكرون وقادة اوروبيين،فيتو
ماكرون وقادة اوروبيين،فيتو

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عبر صفحته على منصة "إكس"،  صورة تجمع 5 قادة أوربيين أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صورة تجمع 5 قادة لدول أوروبية 

وعلق الرئيس الفرنسي ماكرون  على الصورة قائلًا: نجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كييف.

وتابع: نداؤنا المشترك يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا ابتداءً من يوم الإثنين، وأن يكون غير مشروط.. اتفاق يمهد الطريق لسلام راسخ ودائم في أوكرانيا.

وجمعت الصورة  التي نشرها ماكرون إلى  بجانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكلًا من  المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشار الألماني إيمانويل ماكرون بريطانيا

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