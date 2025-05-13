الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

"جبران": توفير فرص عمل للمصريين في اليونان وإيطاليا وقبرص

وزير العمل، فيتو
وزير العمل، فيتو

كشف محمد جبران وزير العمل، عن إتاحة وتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج وبالتحديد في بعض الدول الأوروبية.

 

وقال وزير العمل: إنه بالنسبة إلى التعاون مع اليونان في مجال الملاحة، يجب أن تعود البحارة المصرية إلى اليونان وقبرص بشكل كبير، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على هذا الأمر. 
 

توفير فرص عمل للمصريين في قبرص

وأضاف وزير العمل في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّه تحدث مع وزيري العمل القبرصي واليوناني عن فتح المجال لمصر في هذا الصدد لأن الدولة المصرية تمتلك الكفاءات الكفاءة. 
وتابع: «أوروبا منفتحة على العمالة المصرية مثل اليونان وقبرص وإيطاليا وغيرها، وفي نهاية الشهر الجاري سنذهب إلى صربيا، مطلوب عدد من العمالة المصرية وسنوقع اتفاقية في هذا الصدد». 
وواصل: «في الفترة الماضية، بفضل الله وبفضل الثقة بين الشركات والعمال المصريين، فإننا عندما نعلن على 500 وظيفة عبر موقعنا الإلكتروني يتقدم 10 آلاف مواطن بسبب المصداقية، وفي نهاية المطاف نسلم عقد العمل للعامل ومش بناخد فلوس من حد وكله بالمجان والكل يستفيد». 
وأكد، أنّ مصر لها دور كبير في غلق باب الهجرة غير الشرعية، مواصلًا: «ونقول لعمالنا إننا وقعنا على اتفاقيات من أجل تعزيز فرص العمل منعا من الاتجار بالبشر والوقوع في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية، لذلك نحرص على توفير فرص عمل بالخارج للمواطنين بشكل آمن وشرعي ودون أي شكل من أشكال المخاطرة، والسفارة المصرية تتابع العمال وتتدخل في حال وقوع أي مشكلة».

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