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أخبار مصر

وزير العمل: 319 مليونًا و680 ألف جنيه لدعم منظومة التدريب المهني

جبران يترأس اجتماع
جبران يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب، فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025 الجاري، بلغ 85 مليونًا و745 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، 319 مليونًا و680 ألف جنيه، وذلك على دعم  منظومة التدريب المهني.

جاء ذلك خلال ترؤس جبران مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنعقد اليوم بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

 

وأكد الوزير جبران استمرار دور هذا الصندوق في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء.

تطوير منظومة التدريب المهني

وأشار وزير العمل إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية المهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك.

 وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل الصندوق.

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