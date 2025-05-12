وزير العمل: توفير 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين عن توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل في المملكة العربية السعودية، في شركة (رياض الوطن للمقاولات العامة) وذلك على مهن مختلفة، وذلك براتب شهري يتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودي كل شهر.

فرص العمل المتاحة

وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة 6 حدادين -برادين – لحامين،على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي خبرة 7 سنوات، و1 مشرف عام ميكانيكا، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي - خبرة 12 سنة، و1 مشرف عام تركيبات / إنذار حريق، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب على إنذار الحريق والكاميرات -خبرة 12 سنة، و3 فني تركيبات كهربائية وشبكات، على أن يكون حاصل على شهادة تدريب في الأمن الصناعي - خبرة 7 سنوات، و3 فني تركيبات صاج، وفني تبريد، على أن يكون حاصل على شهادة فنية - خبرة في التركيب والصيانة، و3 سباك أعمال صحية، خبرة في تركيب الأنابيب والصرف الصحي، و5 نجارين مسلح، خبرة في التشكيل الخرساني والنجارة والانشائية، و3 حدادين مسلح، خبرة في أعمال الحدادة الإنشائية، و5 عمالة عادية، شرط لياقة بدنية، والقدرة على العمل تحت ضغط.

شروط ومميزات فرص العمل

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،أن شروط ومميزات الفرص هي: إجازة سنوية مدفوعة الأجر 30 يوم، وتذكرة طيران، ذهاب وعودة، وتتحمل الشركة كل مصاريف إصدار الإقامة والتجديد، وتوجد مكافآت سنوية، ومكافآت حسن أداء، طبقا لسياسة الشركة، وتطبق سياسة حوافز الشركة، وإضافي عن كل ساعة عمل فوق مدة العمل الرسمية، عقد عمل موثق في منصة قوى، وتأمين طبي شامل، ومكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل السعودي، على أن يكون التقديم من اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 ولمدة 4 أيام،والتقديم طبقا للشروط بإرسال المستندات على البريد الالكتروني التالي هنا



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