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رياضة

رسميا، الأهلي وبيراميدز يمثلان الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

تحدد بشكل رسمي الفريقان المشاركان من الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وهما الأهلي وبيراميدز بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة للتصفية النهائية لمسابقة الدوري المصري.

فيما تأكدت مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية بشكل رسمي وللمرة الثالثة تواليا.

نتائج الجولة السادسة لمجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري

فاركو 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي 

الزمالك 0-1 بيراميدز

حرس الحدود 1-1 البنك الأهلي 

 

وضمن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 52 نقطة وبيراميدز صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 رسميا قبل ثلاث جولات من خط النهاية للتصفية النهاية للدوري إذ يتبقي للزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة مباراتين وحال فوزه فإنه سيصل للنقطة 47 والتي ستكون غير كفيلة بتغيير مركزه أكثر من الثالث حتي في حال خصم ثلاث نقاط أخري من الأهلي بسبب أزمة القمة.

 

 

وكان بيراميدز حقق الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز 

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 52 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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