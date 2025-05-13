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رياضة

عماد النحاس بعد الفوز على سيراميكا: المكسب أهم من الأداء

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

أعرب عماد النحاس مدرب النادي الأهلي المؤقت عن سعادته بتحقيق الفوز علي سيراميكا كليوباترا اليوم، مؤكدًا أن الفريق واجه خصمًا قويًا واستغل الفرصة التي سنحت له، رغم أن الأداء اتسم بالتحفظ الدفاعي أكثر من الجانب الهجومي.

وقال المدرب في تصريحاته عقب المباراة: “اللقاء كان صعبًا أمام فريق يمتلك عناصر مميزة، وعملنا على استغلال الفرصة التي أتيحت لنا، وركزنا أكثر على الحالة الدفاعية، وده كان واضح، لكن الأهم هو تحقيق المكسب، والحفاظ على صدارة الدوري”.

وأضاف: “فكرنا كان واضح.. تركنا الاستحواذ وركزنا على الخروج بالنقاط الثلاث، وتعاملنا مع مناطق الخطورة بتركيز كبير، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم والدفاع بالكامل قدموا مباراة كبيرة، والأهم إننا حققنا الهدف المطلوب”.

وعن التغييرات التي جرت خلال المباراة، أوضح: “أول تغيير كان بنزول حسين الشحات وجراديرشار ورضا لإتاحة مساحة لانطلاق إمام عاشور على الطرف، والتغييرات كانت مخططة حسب سير المباراة”.

ورفض المدرب التعليق على استمراره حال التعاقد النادي مع مدرب أجنبي من عدمه قائلًا: “هذه أمور تخص إدارة النادي، وليست من اختصاصي”.

كما أشاد بأداء أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، مؤكدًا أنهما قدما أداءً جيدًا، وأضاف: “كل اللاعبين جاهزين، ونحن في نهاية الموسم، وأنتظر دائمًا الأفضل من كل لاعب”.

واختتم المدرب تصريحاته قائلًا: “لا تزال أمامنا مباراتان في غاية الأهمية، وتركيزنا الأكبر على الفوز، لأنه أهم من الأداء في هذه المرحلة للحفاظ علي لقب الدوري، وكل الفرق باتت مختلفة وصعبة، وسيراميكا يمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات كبيرة، ووقف خطورتهم كان أمرًا حاسمًا اليوم

الأهلي وسيراميكا

واصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

 

 

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني  بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام  نظيره فريق سيراميكا كليوباترا،

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

 

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة. 

 

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا 

 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، أشرف بن شرقي.  

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. 

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عماد النحاس الأهلي النادي الأهلي

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