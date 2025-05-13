أسامة فيصل ينفرد بالصدارة، تعرف على ترتيب هدافي الدوري الممتاز

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي بصدارة قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد الجولة السادسة لمجموعة التتويج من التصفيات النهائية للمسابقة.

وفك أسامة فيصل الارتباط مع إمام عاشور لاعب الأهلي وناصر منسي لاعب الزمالك بعد الجولة السادسة للتصفية النهائية لبطولة الدوري.

وغاب إمام عاشور وناصر منسي عن التهديف في الجولة السادسة لتصفية النهائية، فيما أحرز أسامة فيصل هدف البنك الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ليصل فيصل للهدف 12 في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- أسامة فيصل البنك الأهلي 12 هدفا

2- إمام عاشور الأهلي 11 هدفا

2- ناصر منسي الزمالك 11 هدفا

3- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

3- ياو أنور البنك الأهلي 9 أهداف

4- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

4- شادي حسين زد 8 أهداف

4- إبراهيم عادل بيراميدز 8 أهداف

5- صلاح محسن المصري 7 أهداف

5- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

5- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

6- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف.





نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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