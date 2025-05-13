ترتيب هدافي الدوري المصري، 3 لاعبين يتنافسون على الصدارة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم ثلاثة لاعبين قمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة لمجموعة التتويج من التصفيات النهائية للمسابقة.

ويتواجد إمام عاشور لاعب الأهلي وناصر منسي لاعب الزمالك وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري ولكل منهما 11 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- إمام عاشور الأهلي 11 هدفا

1- أسامة فيصل البنك الأهلي 11 هدفا

1- ناصر منسي الزمالك 11 هدفا

2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

2- ياو أنور البنك الأهلي 9 أهداف

3- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

3- شادي حسين زد 8 أهداف

3- صلاح محسن المصري 7 أهداف

4- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

4- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

4- إبراهيم عادل بيراميدز 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف.

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري

مجموعة التتويج

فاركو ضد المصري - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 5 مساء

الزمالك ضد بيراميدز - 8 مساء

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8 مساء.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء بالجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري



1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة.



نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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