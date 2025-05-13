رابط وخطوات تسجيل الدخول على منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية

يتزايد البحث من قبل طلاب جامعة سوهاج، على منصة زاد، وطريقة وخطوات تسجيل الدخول عليها، لما لها من أهمية بالغة بالنسبة لهم، حيث تعد مصدرا أساسيا للمقررات الدراسية، وجداول الامتحانات، والنتائج النهائية.

ودشنت جامعة سوهاج منصة زاد، تسهيلا على الطلاب، وتيسيرا لهم، لتحصيل أكبر قدر من المناهج والمقرارات الدراسية، بالإضافة إلى الحصول على جداول الامتحانات والنتائج، بشكل أسهل وأسرع.

الخدمات التي تقدمها منصة زاد بجامعة سوهاج

تقدم منصة زاد جامعة سوهاج، مجموعة مهمة من الخدمات، التي تخص كافة المجتمع الأكاديمية بجامعة سوهاج، وليس فقط الطلاب، وتشمل خدمات المنصة ما يلي:

خدمة طلبات الالتحاق لطلاب المرحلة الجامعية.

خدمة طلبات الالتحاق لطلاب الدراسات العليا.

خدمات هيئة التدريس والعاملين.

خدمات شئون التعليم والطلاب.

خدمات شئون الدراسات العليا والبحث العلمي.

رابط منصة زاد جامعة سوهاج

يمكن لطلاب جامعة سوهاج، والعاملين بها، وأعضاء هيئة التدريس، الدخول إلى منصة زاد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها من خلال الرابط التالي:

https://www.sohag-univ.edu.eg/ar/sohag-zad/

ويشمل هذا الرابط كافة الكليات الموجودة بالجامعة وعددها 18 كلية.

رابط منصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية

أما طلاب كلية التربية بجامعة سوهاج، فيمكنهم تسجيل الدخول لمنصة زاد من خلال هذا الرابط، الذي يعنى بمنصة زاد جامعة سوهاج كلية التربية فقط.

http://zadedu.sohag-univ.edu.eg/Zad.aspx

خطوات تفعيل حساب على منصة زاد جامعة سوهاج

يمكن لطلاب جامعة سوهاج، تفعيل حساب على منصة زاد جامعة سوهاج من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة نوضحها كما يلي:

أولا عليك سداد الرسوم الدراسية المقررة.

ثم يمكنك الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعدها يمكنك تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعدها يمكنك تنزيل المواد الدراسية اللازمة.

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