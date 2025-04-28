أول تعليق من جامعة سوهاج على طعن طالب لآخر بسلاح أبيض داخل الحرم الجامعي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر به طالب أقدم على طعن زميله بواسطة سلاح أبيض، داخل الحرم الجامعي في جامعة سوهاج.

وطالب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة إلقاء القبض على الطالب الذي طعن زميله باستخدام سلاح أبيض داخل الحرم الجامعي في جامعة سوهاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بيان من جامعة سوهاج حول الواقعة

وقالت جامعة سوهاج: إن مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن المشادة الكلامية والمشاجرة التي حدثت بالأمس بين طالبين بالحرم الجامعي الجديد.

وأضافت أنه بالأمس قام الطالب "ح. ي" بكلية الآداب والطالب "ا. ك" بكلية التجارة، بالاعتداء كل منهما على الآخر بالسب والقذف، خلال مشادة كلامية بينهما بسبب قيام الطالب "ا.ك" بتصوير فيديو "تيك توك" ظهر فيه الطالب "ح.ي" ومجموعة من الطلاب والطالبات، الأمر الذي أدى إلى تشاجرهم، وإصابة أحدهما، وقام الأمن الإداري بالجامعة بالتحقيق وإجراء مذكره ادارية بتفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها.

وأكدت إدارة الجامعة أنه سيتم توقيع العقوبة الرادعة عقب التحقيق الذي نحن بصدده، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسيكون القرار رادعا للجميع، فالحرم الجامعي له قدسيته، ولا بد أن يتمتع فيه الجميع بالأمن والأمان.

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