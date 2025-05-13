لوحات جدارية بمشاريع تخرج طلاب تربية جامعة سوهاج (صور)

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في التقييم النهائي لمشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لقسمي الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة لمياء شعبان أبو زيد عميد الكلية، الدكتورة زينب محمود الشريف المشرف على معرض وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد رئيس الجامعة بحجم الإبداع الطلابي وما تم عرضه من مشروعات تمثل التراث السوهاجى بشكل خاص والمصري بشكل عام، بتقنيات متعددة أظهرت مهارات الطلاب ونبوغ أفكارهم وتعدد أساليبهم الرائدة التي تجمع بين العلم والتطبيق، وتخدم أهداف التنمية، وتُسهم في بناء جيل يساهم في إثراء الجانب الوجداني، والإبداعي، مستمعًا في ذلك لشرح مفصل، حول فكرة المعرض، وما يتضمنه من أعمال فنية.

لوحات جدارية لفن الرسم والتصوير بمشاريع تخرج قسمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بسوهاج

وأشار الدكتور عبدالناصر يس إلى أن هذه المشروعات تمثل ثمرة جهود سنوات من التعلم والتدريب، وتعكس تميز الكلية في إعداد كوادر مهنية تجمع بين المهارة، الفكر والذوق الفني، مؤكدًا على أن دعم المواهب الطلابية والارتقاء بجودة التعليم يظلان في صدارة أولويات الجامعة.

وأعربت الدكتورة لمياء أبو زيد عميدة الكلية عن بالغ فخرها واعتزازها بالمستوى الرفيع الذي ظهر به طلاب وطالبات الكلية في مشروعات تخرجهم، موضحة أن ما قُدم من أعمال يعكس روح الإبداع والجدية والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في إنتاج مشروعات تطبيقية تواكب احتياجات المجتمع وتطلعات سوق العمل.

المعرض يضم لوحات جدارية لفن الرسم والتصوير أبرزها لوحة تمثل مأساة الشعب الفلسطيني

وأضافت الدكتورة زينب الشريف المشرف على المعرض أن المعرض ضم لوحات جدارية لفن الرسم والتصوير أبرزها لوحة تمثل مأساة الشعب الفلسطيني، وأخرى تمثل المرأة السوهاجية منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث، أعمال فنية مجسمة بخامات مختلفة مثل الخشب، أعمال مجسمة بالمعادن والجلد والنسيج وأعمال ميدانية بالخزف والنحت، كما ضم المعرض جزء خاص لمشاريع الطلاب الصم وضعاف السمع بخامات مختلفة مثل النسيج والريزين والسيراميك.

وأوضحت الدكتورة هبة عبد المحسن رئيس قسم الاقتصاد المنزلي أن طالبات قسم الاقتصاد المنزلي قدمن مجموعة من المعجنات الصحية منخفضة السعرات الحرارية، التي تم إعدادها بطرق مبتكرة ترتكز على استخدام الخضروات والفواكه المجففة، وتوظيف الحبوب والبقول كبدائل كلية أو جزئية لدقيق القمح، مما يؤكد الوعي الغذائي والتوجه نحو الصحة المستدامة، وهو ما يجعل هذه المعجنات مناسبة لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأفراد من ذوي الحالات الصحية الخاصة.

كما ضمت مشروعات قسم الاقتصاد المنزلي أيضًا أعمالًا يدوية فنية في فن المكرمية، الكروشيه، التطريز، وتصميم الأزياء لمختلف المناسبات، فضلًا عن تنفيذ لوحات بديعة بالخط العربي باستخدام خيوط السِيرما، وغيرها من المنتجات التي تبرز امتلاك الطالبات لمهارات يدوية وفنية تؤهلهن بجدارة لخوض غمار سوق العمل، والانطلاق في مجالات ريادة الأعمال.

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