الداخلية تستقبل شباب القمة العالمية للقيادات الإعلامية لتعزيز التعاون وترسيخ الانتماء

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من الشباب المشاركين في النسخة الرابعة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

زيارة تعريفية بإمكانات أكاديمية الشرطة

واطلع الوفد الشبابي، الذي ضم مشاركين من عدة دول من بينها مصر، على الإمكانات التعليمية والتدريبية المتطورة داخل الأكاديمية، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلي يوضح الهيكل الأكاديمي ومرافق التدريب، إلى جانب استعراض دور الأكاديمية في إعداد كوادر أمنية محلية ودولية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة وفقًا لمعايير دولية.

كما تم تنظيم محاضرة متخصصة حول أهمية ودور الإعلام الأمني في بناء الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين، والتصدي للشائعات والرد على الاستفسارات، وهو الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

جولة في قطاع الإعلام والعلاقات

شملت الزيارة أيضًا جولة داخل قطاع الإعلام والعلاقات، حيث تعرّف الشباب على الإمكانات البشرية والتقنية التي يمتلكها القطاع في أداء رسالته الإعلامية، والتي تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وقد أبدى الشباب المشاركون إعجابهم الكبير بما شاهدوه، مشيدين بمهنية القطاع وسرعة استجابته للأحداث، فضلًا عن دقته في إعداد المواد الإعلامية الموجهة للجمهور الداخلي والخارجي، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والقومية في التناول الإعلامي.

تأكيد على الريادة المصرية

تُجسد هذه الزيارة تأكيدًا جديدًا على الريادة المصرية في مجالات العمل الأمني، وحرص وزارة الداخلية على تفعيل التواصل المجتمعي ومد جسور التعاون الدولي، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

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