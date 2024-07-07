120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، بتغيير كسوة الكعبة المشرفة، في بداية العام الهجري الجديد 1446، والتي تستهلك نحو 1000 كيلو جرام من الحرير الخام، و120 كيلوجراما من أسلاك الذهب، و100 كيلو جرام من أسلاك الفضة.

فيديو | وسط انسيابية عالية.. المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل #كسوة_الكعبة #الإخبارية pic.twitter.com/GZj6IjUcWw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2024

عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة

وبينت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة جرت من خلال فريق عمل من مجمع الملك عبد العزيز، ويبلغ عدده 159 صانعًا ينفذون عملية التغيير.

وبحسب الوكالة، فقد "جرى تركيب الكسوة الجديدة، التي يبلغ وزنها 1350 كيلو جراما، وارتفاعها 14 مترًا، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب".

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كُتب عليها: (يا الله يا الله)، (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سبحان الله وبحمده)، و(سبحان الله العظيم)، و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وبحسب الوكالة، فقد "جرى تركيب الكسوة الجديدة، التي يبلغ وزنها 1350 كيلو غراما، وارتفاعها 14 مترًا، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب".

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كُتب عليها: (يا الله يا الله)، (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سبحان الله وبحمده)، و(سبحان الله العظيم)، و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وتستهلك كسوة الكعبة المشرفة نحو 1000 كيلوجرام من الحرير الخام الذي صُبغ باللون الأسود، و120 كيلو جراما من أسلاك الذهب، و100 كيلو جرام من أسلاك الفضة، فيما يبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، إضافةً إلى 7 قطع تحت الحزام، حسب "واس".