انطلاق فعاليات سيتي سكيب مصر 2025 بعقد اجتماع اللجنة التوجيهية لقمة مصر العقارية

انطلقت فعاليات سيتي سكيب مصر 2025 بعقد أول اجتماع رسمي للجنة التوجيهية في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة فرص واستراتيجيات الاستثمار في مصر.

يعد هذا الحدث بداية لحوار منظم يهدف لربط أولويات الدولة باحتياجات السوق، ووضع خطة استراتيجية لقمة مصر العقارية 2025 المقرر عقدها في سبتمبر.



وستكون اللجنة التوجيهية هي الجهة الأساسية لاتخاذ القرارات الخاصة بالقمة، وستعمل على تحقيق نتائج تفيد السياسات العامة وتساهم في تطوير واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر. كما ستهدف إلى تعزيز التعاون طويل المدى بين الوزارات والجهات التشريعية والمستثمرين والمطورين لزيادة الاستثمارات في قطاعات مختلفة، وليس فقط في العقارات.

ومع تنفيذ مصر لمشروعات تطوير عمراني كبيرة مثل المدن الذكية والبنية التحتية المستدامة، تلعب اللجنة دورًا كبيرًا في التأكد من توافق القمة مع رؤية مصر 2030. وتشمل مهامها وضع خطة شاملة تربط بين العقارات والاستثمار والسياحة والبنية التحتية والاستدامة البيئية.

تضم اللجنة:

• المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

• حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

• المهندس/ فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري

• شيماء شوشة، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية

• الدكتور/ محمد رغد، إدارة البيئة، الهيئة العامة للتنمية السياحية

وقد ركز الاجتماع الأول للجنة على تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات التنظيمية، وتحديد فرص الاستثمار في مختلف فئات الأصول العقارية، بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية والضيافة. وناقش المشاركون سبل تحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشاريع عالية الإمكانات، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

قال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب: "سيتي سكيب مصر ليس فقط معرض عقاري، لكنه منصة للحوار الاستراتيجي والشراكات الاستثمارية والتحول العمراني المستدام. ومع تشكيل اللجنة التوجيهية، يظهر سيتي سكيب كمنصة محفزة للابتكار في السياسات والنمو المتكامل، حيث نطور مساحات اللقاء والحوار بين قادة الحكومة والقطاع الخاص بهدف رسم مستقبل المدن وإطلاق قدرات مصر الكاملة للنمو."

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قائلًا: "تأتي قمة مصر العقارية في لحظة محورية تتماشى مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في مجال التنمية العمرانية. تعد القمة منصة استراتيجية، تقودها لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم قادة من القطاعين العام والخاص، لضمان توافق السياسات مع الأولويات الوطنية. ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة التنمية العمرانية، نسهم في خلق تناغم فعال بين الرؤية الوطنية وفرص الاستثمار الناشئة، مع تعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز للنمو الذكي والمستدام، ووجهة جاذبة للاستثمار في قلب مستقبل مصر".

كما أضاف السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "قمة مصر العقارية 2025 تمثل فرصة عملية لتحويل الاستراتيجية الاستثمارية إلى واقع ملموس يحقق التوجهات الوطنية. من خلال اللجنة التوجيهية التي تجمع كافة الأطراف المعنية، نعمل على تسريع آليات جذب استثمارات نوعية تتماشى مع التحولات الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني. هذه المنصة لا تقتصر على عرض الفرص، بل توفر آلية تنسيق فعالة بين القطاعين العام والخاص تعزز من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا كوجهة جاذبة للاستثمار الذكي والمستدام."

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