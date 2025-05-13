الخميس غلق باب التقديم، خطوات التقديم على شقق الإسكان المتنوع

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم على الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير) يوم الخميس المقبل، والتى تطرحها الوزارة والتقديم إلكترونيًّا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

والشقق بمساحات تتراوح ما بين 90_ 179 مترا مربعا ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيًّا كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني ()

في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون مع العلم ان الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

قمت بإنشاء حساب على موقع البنك أثناء طرح وحدات/ أراضي بالمشروعات السابقة، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في المشروع الحالي/أو في حالة فقدان كلمة المرور المسجلة مسبقا؟

إذا كان قد سبق انشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إتباع الخطوات التالية:-

1. الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.



2. الضغط على نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.



3.إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة إدخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).



4.التأشير داخل المربع الموجود أمام أنا لست برنامج روبوت الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب.

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